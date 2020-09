Franse magazine "Charlie Hebdo" pakt opnieuw uit met Mohammed-cartoons

De solidariteitscampagne onder de noemer "je suis Charlie" kreeg ook bijval in de rest van de wereld, niet enkel in Europa, maar ook in de Verenigde Staten, Rusland tot in Australië toe. Wereldleiders zoals VS-president Barack Obama en de Russische leider Vladimir Poetin veroordeelden de aanslagen, maar ook de Arabische Liga en belangrijke islamitische leiders zoals die van de al-Azhar-universiteit in Caïro voor de soennitische wereld en hoge sjiitische geestelijken, ook al ergerden die zich aan de cartoons.

Bijval voor de aanslagen was er ook. Een aantal leerlingen in Franse scholen weigerden de deelname aan een minuut stilte voor de slachtoffers. Steun kwam er ook van terreurgroepen zoals al-Shabaab in Somalië, Boko Haram in Nigeria, de taliban in Afghanistan en Pakistan en de terreurgroep IS in Syrië en Irak.