Franse president bezoekt Libanon en roept op om regering te vormen

President Macron bezocht ook de zeer populaire en gezaghebbende Libanese zangeres Fairouz.



De 85-jariger zangeres is een populair symbool in Libanon en haar liedjes verwijzen voor veel Libanezen naar een verleden toen Libanon nog niet geteisterd was door burgeroorlog of corruptie.



Zangeres Fairuz is een naam als een klok in de hele Arabische wereld. Fairuz is hét boegbeeld van Libanon, het muzikale cement tussen vele bevolkingsgroepen en religies.