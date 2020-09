Geen erkenning voor islamitische school in Genk

De plannen voor een islamitische middelbare school in Genk zijn niet nieuw. Vorig jaar vroeg de vzw Lectio al een erkenning. Maar die werd geweigerd omdat de school banden heeft met de conservatieve islamitische beweging Milli Görüs en de internationale en grondwettelijke kinderrechten niet zou respecteren.

De samenstelling van de raad van bestuur van de vzw werd gewijzigd en er werd een nieuw aanvraag ingediend. Maar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft ook die nieuwe aanvraag geweigerd. "We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn vooraleer we groen licht geven", zegt Weyts.

De nieuwe school zou nog altijd gevestigd worden in gebouwen die kosteloos ter beschikking gesteld worden door een vzw die verbonden is aan de Milli Görüs-beweging, een religieus-islamitische orde. "Als ik dit allemaal lees, dan kan ik onmogelijk een erkenning geven", gaat Weyts verder. "Kinderen zijn ons kostbaarste goed. We moeten vermijden dat zij naar school gaan op een plek waar ze mogelijk totaal verkeerde ideeën ingelepeld krijgen."