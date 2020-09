Mama van gezin uit Lennik met 10 kinderen op eerste schooldag: "Eindelijk terug een normaal leven"

Heeft de mama van tien kinderen nu uitgekeken naar een dag als deze? "Het is met een dubbel gevoel vandaag. Aan de ene kant ben ik er niet gerust in omdat corona de wereld nog niet uit is. Hoe zal dat zijn op school, gaan we gezond blijven? Maar aan de andere kant ben ik blij want eindelijk heb ik terug een normaal leven", lacht Kim.