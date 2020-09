Go! opent tienerschool in Bree: “Om overgang tussen lagere en middelbare school minder groot te maken”

“Ik heb zowel in de lagere school als in het middelbaar les gegeven”, vertelt coördinator Esther Heinze. “En ik merkte dat de kloof tussen het 6de leerjaar en het 1ste middelbaar immens groot is.” Door de leerlingen van 10 tot 14 jaar samen te brengen in een aparte school, kan die overstap geleidelijk gemaakt worden. “Zo komen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar al in contact met de leerkrachten uit de secundaire school.”

De leerlingen zitten samen in een grote landschapsklas. “Het is een lokaal van 10 meter op 40 meter”, gaat Heinze verder. “Er zitten ook 2 kleinere instructielokalen tussenin maar er is een brede doorgang zodat de leerlingen en de leerkrachten zich vrij kunnen verplaatsen. Voor elke klas is er een leerkracht.” 91 leerlingen hebben zich ingeschreven in de tienerschool.