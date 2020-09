Uitbaters moeten legendarisch gocartparcours in Blankenberge sluiten: "We voelen ons bij het grof vuil gezet"

Bij het stadsbestuur klinkt dat er de vorige jaren wél overleg was. “Ik begrijp dat er in dit dossier heel wat emoties spelen”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). “Maar die mensen wisten al even waar ze aan toe waren. Nooit kregen wij een voorstel voor een nieuwe locatie. Dat is ook niet simpel, want beter dan de huidige locatie kan moeilijk.”

Probleem nummer 2: Vlaanderen. De overheid geeft geen toestemming om over enkele jaren een vaste betonnen constructie in het zand te plaatsen. “Tientallen jaren geleden was dat allemaal mogelijk. De dag van vandaag niet meer”, geeft Dumery nog mee. “Blankenberge staat nog steeds open voor een nieuwe samenwerking op een andere locatie.”

Maar Michel en Veronique sluiten het hoofdstuk van de Autodroom dus af. Met pijn in het hart én een gevoel van trots. De familiezaak die gestart werd in 1963 bracht 3 generaties groot. “Wij danken al onze klanten en schoolgroepen voor het vertrouwen waar we jarenlang mochten van genieten”, geeft Michel nog mee. “Het was nog steeds een goed draaiende zaak. We kunnen deze periode daarom met opgeheven hoofd eindigen.”