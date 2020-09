Hasseltse gevangenisdirectie verwacht geen uitbraak van TBC: “Het aantal nieuwe besmettingen zal erg beperkt of nul zijn”

De gevangene was eind juni al eens opgenomen in het ziekenhuis omdat hij maag- en darmklachten had. Nu is uiteindelijk gebleken dat hij besmet was met TBC. Intussen ligt hij in de medische afdeling van de gevangenis van Brugge waar hij verder verzorgd wordt. “Als je rekening houdt met alle omstandigheden, stelt hij het redelijk goed”, vertelt directeur Paul Dauwe.