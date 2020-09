Verkiezingscampagne in VS wordt bitser, Björn Soenens: "Biden noemt Trump giftige aanwezigheid die geweld aanwakkert"

Beide presidentskandidaten hebben intussen hun visie gegeven op wat er aan de hand is in de VS. "Trump probeert natuurlijk de hele campagne te laten draaien rond orde en wet en rond het geweld dat zich voordoet in bepaalde steden", zegt Amerikacorrespondent Björn Soenens. "Hij heeft dat liever dan dat het over de coronacrisis gaat. Maar kijk, Joe Biden is uit zijn kelder gekomen, in Wilmington, Delaware. Hij is naar Pittsburgh in Pennsylvania getrokken en heeft daar een frontale aanval gelanceerd op de president. Hij noemde Trump een giftige aanwezigheid die geweld in de VS aanmoedigt en hij zei zelf dat hij elke vorm van geweld en vernieling veroordeelt, maar dat hij ook de president veroordeelt voor het creëren van een cultuur die alles nog erger maakt. En Biden voegde eraan toe: zie ik eruit als een radicale socialist, met een zwak voor relschoppers. Echt?"