Les in openlucht met een eregast

Ondertussen zaten ook de ouders van de kinderen uit het vierde leerjaar te wachten op de komst van de vermaarde viroloog. Zij het droog en warm in hun op de stoep geparkeerde SUV’s. Via Facebook en Twitter hielden ze familie en bekenden op de hoogte van wat er te gebeuren stond. De duimpjes vlogen in het rond!

En dus was het de directeur die Marc Van Ranst aan de schoolpoort stond op te wachten. Onder een paraplu. In heel Vlaanderen scheen de zon, maar in Zoerle-Parwijs regende het werkelijk pijpenstelen.

