Man valt koppel op straat aan en slaat minutenlang op hoofd van slachtoffer

De politie kwam ter plaatse en kon de aanvaller meteen arresteren. Het gaat om een 21-jarige man uit Liedekerke. Hij kwam verward over in zijn verklaringen bij de politie, maar gaf wel toe dat hij het slachtoffer had geslagen. Waarom hij dat deed, daar gaf de man tot nu toe geen verklaring voor. De dader is aangehouden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen, laat het parket weten. Het slachtoffer, een jongeman van 20 jaar oud, houdt een aantal kneuzingen en pijn aan zijn rechterbeen, kaak en pols over aan het incident. Hij is tijdelijk arbeidsongeschikt.