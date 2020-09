Meer nieuwe eerstejaarsstudenten aan Limburgse hogescholen

Het nieuwe academiejaar start op maandag 21 september, maar de hogescholen hebben al de balans opgemaakt van de voorlopige inschrijvingen. Aan Hogeschool UCLL, met campussen in Genk, Hasselt en Diepenbeek, zijn er dit jaar 10 procent meer nieuwe eerstejaarsstudenten. De grote uitschieters zijn de lerarenopleidingen, de opleiding verpleegkunde en de graduaatsopleidingen. "Zowel kleuter, lager en secundair onderwijs doen het goed", zegt Jan Withofs van UCLL. "We zien daar een stijging van 30 procent tegenover vorig jaar." De graduaatsopleidingen zijn ook in trek, zeker die in technologie, zoals hernieuwbare energie en elektromechanica.