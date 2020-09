Mensen uit Bronstijd bewaarden menselijke beenderen gedurende verschillende generaties

Zo is er het graf van een vrouw uit Windmill Fields, in Stockton-upon-Tees in het noorden van Engeland, die begraven werd met de schedels en de lange beenderen uit de ledematen van minstens drie andere mensen (foto boven- en onderaan). Uit radiokoolstofdateringen is gebleken dat de drie mensen van wie de schedels en de lange beenderen waren, 60 tot 170 jaar vroeger gestorven waren dan de vrouw met wie ze begraven waren.

Een buitengewoon geval is gevonden in Wiltshire, het graafschap waar ook Stonehenge, Woodhenge en de Avebury steencirkel liggen. Daar is een muziekinstrument gevonden dat gemaakt is uit een menselijk dijbeen en dat als grafgift in het graf van een man in de buurt van Stonehenge is gelegd, graf Wilsford G58.

Het zorgvuldig uitgesneden en gepolijste instrument lag in het graf samen met andere voorwerpen, onder meer stenen en bronzen bijlen, een beenplaat, een slagtand en een uniek ceremonieel getand voorwerp uit brons. Die grafgiften zijn nu tentoongesteld in het Wiltshire Museum en de C14-datering van het instrument laat vermoeden dat het dijbeen waaruit het gemaakt is, toebehoorde aan iemand die de man in het graf tijdens zijn leven gekend heeft.

"Hoewel stukken van menselijke beenderen meegegeven werden als grafgift voor de doden, werden ze ook bewaard in de huizen van de levenden, begraven onder de vloer van de huizen en zelfs uitgestald", zei professor Joanna Brück van het University College Dublin, de belangrijkste onderzoekster van het project en gastprofessor aan de afdeling Anthropologie en Archeologie van de University of Bristol.

"Daardoor veronderstellen we dat mensen uit de Bronstijd menselijke resten niet met hetzelfde gevoel van afschuw en walging bekeken als wij nu zouden voelen", zo zei ze.