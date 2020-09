Leuven en buurgemeenten willen meebouwen aan nationaal park tussen Meerdaalwoud en Heverleebos

"Onze vier gemeenten zijn samen rond de tafel gaan zitten om te bekijken hoe we ons deel van dat huiswerk kunnen doen", vertelt schepen voor Klimaat en Duurzaamheid in Leuven David Dessers (Groen). “Als je naar die verschillende wouden kijkt, dan valt het natuurlijk op dat die niet op elkaar aansluiten. Het gaat dus niet alleen over de wouden of bossen zelf, maar we moeten ook de omliggende gebieden bekijken." De gemeentebesturen willen onderzoeken hoe ze een interessante natuurbeleving kunnen voorzien tussen de verschillende bossen en wouden.