Naaktstrand van Bredene weer open: "Er gaan zeker mensen langsgaan vandaag"

"We vonden het jammer dat het naaktstrand moest sluiten, maar we begrepen het wel. Het naaktstrand is té populair in de zomer", gaat Meulemans verder. Hij hoorde weinig klachten bij de naturisten. "Enkele, vooral van Nederlanders. Zij wilden er zich niet zomaar bij neerleggen. Ze vonden dat ik moest betogen.”

Maar je kon ook op andere plaatsen aan je trekken komen, vertelt Meulemans. “Mijn vrouw en ik hebben een tour gedaan langs alle Belgische naaktterreinen. Het verliep er heel vlot en veilig.” Naast Bredene zijn er nog 9 plaatsen in België waar je ongehinderd in je blootje kan lopen.