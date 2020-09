Gezocht: creatieve oplossingen voor overlast door everzwijnen

"We zijn op zoek naar creatieve voorstellen om de overlast van everzwijnen preventief aan te pakken", zegt Jeroen Denaeghel van het Agentschap voor Natuur en Bos, dat de subsidies verleent. "We willen everzwijnen weren uit woonwijken en stimuleren om in bepaalde zones te blijven waar ze minder schade aanrichten."

De subsidies zijn niet bedoeld voor gewone particulieren, maar het is de bedoeling dat mensen gaan samenwerken en oplossingen bedenken. "Mensen zoals landbouwers, jagers en de natuursector. Zij zijn de mensen die bekend zijn met de everzwijnproblematiek en een preventief plan kunnen bedenken. Zij zijn de doelgroep aan wie we subsidies willen verlenen."

Maar wat kunnen dan mogelijke oplossingen zijn? Iets dat al bestaat zijn roosters die in de weg zijn ingewerkt. "Zo kunnen de everzwijnen de straat niet over en blijven ze weg uit een zone waar we ze niet graag zien. We zijn op zoek naar nieuwe ideeën waardoor de zwijnen kunnen gestuurd worden naar minder schadelijke omgevingen."

De aanvragen moeten ten laatste op 15 oktober ingediend worden, op de website van Natuur en Bos.