Nieuwe coördinator KSA is een West-Vlaming: "Ik hoop op een vlotte start"

De vorige coördinator van de KSA, Brecht Goerlandt, komt uit Kortrijk. Hij vulde de functie 4 jaar lang in. "Het is puur toeval dat het opnieuw een West-Vlaming is”, lacht Verhegge. “Vanaf mijn zesde kreeg ik de KSA-microbe te pakken. Daarna groeide ik door als pedagogisch medewerker. Ik solliciteerde en het is me gelukt.” Verhegge werkt nu in Brussel. “Vanuit Veurne is het te moeilijk. Ik spreek alleszins nog een goed mondje West-Vlaams."