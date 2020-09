Ode aan de jongeren

Dit jaar zouden we allemaal samen een erehaag moeten vormen om alle kinderen en jongeren te bedanken. Niet enkel voor de gasten die actief zijn op het speelplein of in het jeugdwerk. Minstens evenveel ode aan de vele jongeren, die zonder de mogelijkheid van kamp of activiteiten, deze uitzonderlijk hete zomer zo plichtsbewust de maatregelen opvolgden.

Wonende in Antwerpen was ik afgelopen weken positief verbaasd over de discipline bij jongeren. Zij dragen het mondmasker nauwgezet, waar de ouderen er vaak in het straatbeeld nonchalanter mee lijken om te gaan. De hele zomer werd herhaald: “Er is een probleem bij jongeren. Ze volgen de maatregelen niet.”

Beeld uzelf eens in, je bent 16, de heetste zomer sinds de start van de metingen, geen zwembad in jouw buurt, geen toelating om met vrienden in het park te hangen, geen mogelijkheid om op vakantie te gaan, al 6 maanden coronamaatregelen. De zomer verliep rimpelloos, afgezien van een incident in Blankenberge, dat ik zeker niet wil minimaliseren maar waar enkele dagen nadien andere jongeren en jeugdwerkers ook weer op een positieve manier de hand hebben uitgereikt.

Jongeren en jeugdwerkers hebben optimaal bewezen hoe ze in complexe tijden hun volle verantwoordelijkheid opnemen. Een erehaag en massa’s positieve waardering verdienen ze hiervoor. Helaas is de doelgroep jongeren zowat de enige doelgroep die opnieuw de komende maanden het strengst benaderd wordt.