Ondanks schrik om uitgelachen te worden: 10 jaar geleden charmeerde “krullenbol met bril” het internet

Keenan Cahill: “Mijn grootste inspiratiebron blijven de vele berichten van ouders die me contacteren met de mededeling dat hun kinderen door naar mijn video’s te kijken zich beter voelen, ook al zijn ze ziek of worden ze op school gepest. Ze denken: “Als hij daarmee om kan, waarom wij dan niet?” Mijn advies is om niet te luisteren naar pestkoppen of mensen die zeggen dat iets te hoog gegrepen is. Ik heb acteerlessen gevolgd, maar na 3 jaar zei men me dat ik er nooit in zou slagen om een rol te spelen of om met muziek mijn brood te verdienen. Wel, nu hangt mijn verhaal als een succesverhaal daar aan de muur.” (Buzznet)

“Mijn droom was altijd acteren of zingen. Maar toen werden die filmpjes zo populair dat die ambities wat op de achtergrond geraakten. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik ook zelf kan zingen, dus was de stap om het uiteindelijk zelf te doen snel gezet. Ik heb heus wel meer in mijn mars dan alleen maar liedjes na te zingen.” (Fuse, juni 2013)

In 2013 werd alvast een eerste single op de markt gegooid, “Hands up”, intussen ook goed voor één miljoen views: