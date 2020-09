Onverklaarbare vissterfte op Dender in Lebbeke: "We hebben zo veel mogelijk vissen gered met netten en emmers"

"Afgelopen weekend kregen we de melding dat er heel wat vissen in de problemen waren aan de sluis in Denderbelle, bij Lebbeke. We zijn meteen ter plaatse gegaan en hebben de brandweer ingeschakeld om meer zuurstof in het water te pompen. Ze zijn om dezelfde reden ook met bootjes over het gebied gaan varen. Ook de sluizen met de Schelde gingen open om extra water aan te voeren. De aanpak sloeg aan maar de zuurstofniveaus zijn nog niet perfect. Er wordt nog altijd gepompt", zegt Karen Buyse van waterbeheerder De Vlaamse Waterweg. "Een honderdtal vissen is dood. Ze zijn intussen afgedreven of naar de bodem gezonken. Ze zullen pas later, na de gisting, boven komen drijven. We zullen de dode dieren dan meteen opruimen."