Ook deze zomer belandt in top 10 warmste zomers ooit

1 september is ieder jaar niet alleen de start van een nieuw schooljaar, maar ook het begin van de weerkundige herfst. En dus kunnen we nu al terugblikken op de zomer van dit jaar. Volgens het KMI werd het deze zomer (juni, juli, augustus samen) in Ukkel gemiddeld 18,8 graden Celsius. En daarmee hebben we officieel de op zeven na warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1833 achter de rug.