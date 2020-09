Ook volwassenen kunnen nu opleiding tot matroos volgen: “werk gegarandeerd”

Op vier maanden tijd stoomt Syntra Midden-Vlaanderen de kandidaat-matrozen klaar voor de job. “Een matroos is een duizendpoot aan boord van een schip. Hij zorgt voor het onderhoud van de motor, schrobt het dek maar kan ook schilderen en aanmeren. In uitzonderlijke gevallen kan een matroos zelfs het stuur overnemen als de schipper onwel wordt.”

Voor jongeren bestaat een opleiding tot matroos enkel op de scheepvaartschool in Antwerpen, voor volwassenen is ze helemaal nieuw. Zowel studenten, werkzoekenden en werkenden kunnen eraan mee doen. De opleiding kost 900 euro en duurt 4 maanden. “Dat is niet goedkoop maar er komt veel bij kijken qua verzekering en technische uitrusting, en als je dat samentelt valt de prijs nog mee”, zegt Van Stappen. Volgens hem is werk achteraf ook gegarandeerd. “Als ze slagen voor het examen van de Vlaamse Waterweg, dan kunnen zij onmiddellijk aan de slag. En je kan er goed je boterham mee verdienen, zeker als je in ploegenstelstel werkt.”