Para-opleiding in Marche-les-Dames moet hervormen na incidenten

Van het hogere Commando, zij die de opleidingen organiseren -lees de "officieren", is niemand op de vingers getikt, aldus Bilo. "Ze zijn ter verantwoording geroepen", maar daar blijft het bij. Het lijkt erop dat nu vooral lagere militairen dus het gelach betalen voor de aanhoudende mistoestanden in Marche-les-Dames.



De nieuwe stafchef Michel Hofman vraagt wel dat er een actieplan komt, opdat nieuwe incidenten beperkt zouden blijven.



"Gezien de aard van de zware opleidingen, valt het aantal incidenten mee. Al is elk incident er één teveel en tolereren we geen incidenten", aldus Bilo. "Maar de instructeurs zijn ook maar mensen en de overgrote meerderheid doet zijn werk uitstekend."

Op de vraag of Bilo zich kant tegen een extern onderzoek, zoals in Nederland eerder gebeurde is hij erg duidelijk: "Het lijkt me niet nodig, maar mocht de politiek of ons Commando dat wenselijk vinden willen we daar graag aan meewerken. We hebben niets te verbergen."