Politie Sint-Niklaas gaat nog hele maand controles houden aan schoolpoort

Met de start van het nieuwe schooljaar gaat de politie in Sint-Niklaas ouders, grootouders en kinderen sensibiliseren om zich zo veilig en verantwoord mogelijk te gedragen in het verkeer. Daarvoor zet ze de hele maand september extra mensen in. Vooral tijdens de ochtend- en avondspits zullen agenten toezien op de verkeersveiligheid, niet alleen in schoolomgevingen en de binnenstad, maar ook op schoolroutes en grote invalswegen naar Sint-Niklaas.