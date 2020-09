Politie start onderzoek naar racisme tijdens protestactie in Oostende

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) had het protest verboden. Maar toen er zondag enkele honderden mensen in Oostende stonden, liet de politie hen toch, onder toezicht, een korte optocht houden. Grote problemen of vechtpartijen bleven uit, maar een aantal deelnemers riep onder meer “islamieten, parasieten”. Er zou ook geapplaudisseerd geweest zijn voor het standbeeld van Leopold II.

De politie van Oostende probeert via videobeelden te achterhalen wie meedeed aan het scanderen. Korpschef Philip Caestecker heeft een dubbel gevoel: “Alles liep ordelijk, zonder vechtpartijen en rellen. Dat is goed gelukt, daar zijn we tevreden over. Maar er zijn wel enkele mensen die racistische slogans hebben geroepen. Dat kan uiteraard niet. Wij openen een onderzoek en stellen een proces verbaal op."