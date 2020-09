Duizenden ouders in China betogen tegen het vervangen van Mongools door Chinees in de scholen

Dat centrum neemt ook de term "culturele genocide" in de mond, waarbij niet een volk, maar wel diens cultuur en taal geleidelijk wordt vernietigd. De Mongolen in China vrezen dat dat nu ook het geval zal zijn. Gelijkaardige maatregelen zijn eerder al afgekondigd in de westelijke regio Xinjiang waar de taal en de islam van de lokale Oeigoeren en Kazachen in het onderwijs werd beperkt en ook in het boeddhistische Tibet. Critici stellen dat dat beleid versterkt is sinds het aan de macht komen van Xi Jinping als president van China in 2014.

Ook in het onafhankelijke Mongolië zelf hebben mensen vandaag protest gevoerd uit sympathie voor hun volksgenoten in China. De foto die u bovenaan het artikel ziet, is die van een demonstratie in de Mongoolse hoofdstad Ulaanbatar.

Mongolen zijn een Oost-Aziatisch volk dat delen van Siberië en de steppen ten noorden van China bevolkte. Een aantal keer overheersten ze grote delen van China en Centraal-Azië zoals onder de Liao-dynastie (907-1125) en de meer bekende Yuan-dynastie onder Genghis en Kubilai Khan die in de 13e eeuw een van de grootste rijken ooit controleerde.