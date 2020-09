Reservatie niet meer nodig in zwembad Mol: "Grote drukte is achter de rug"

Wie wil gaan zwemmen in Vita Den Uyt in Mol, hoeft vanaf vandaag niet meer vooraf te reserveren. Door corona is het aantal plaatsen in het zwembad beperkt en daarom moest je tijdens de zomermaanden een plekje voorbehouden. Dat is nu niet meer nodig. "We denken dat de grote drukte nu wel achter de rug is", klinkt het.