Saudische koning Salman zuivert topfiguren uit, onder hen de bevelhebber van de troepen in Jemen

De 35-jarige kroonprins Mohammed bin Salman werpt zich op als strijder tegen corruptie en grote economische hervormer, maar zit zelf in een aantal schandalen zoals de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Turkije in 2018 en de weinig succesvolle oorlog in Jemen.

Sommige waarnemers beschouwen de anticorruptiecampagnes dan ook als een poging om rivalen binnen de dynastie te neutraliseren in de aanloop naar de troonswissel die historisch zou kunnen zijn. Koning Salman is 84 en zijn opvolging door zijn zoon Mohammed bin Salman zou de eerste generatiewissel op de troon zijn sinds het overlijden van Abdulazziz bin Al Saud (1932-1953), de stichter van het huidige Saudische koninkrijk.

Tot nu toe waren alle Saudische koningen sindsdien zonen van die Abdulazziz bin Saud in een rangorde die afgesproken is tussen de prinsen onderling. Dat gebeurt niet altijd rimpelloos: in 1964 werd de eerste opvolger, koning Saud, door de familie afgezet en vervangen door zijn halfbroer Faysal. Die werd in 1975 door een neef vermoord. Sindsdien gebeurt de opvolging tussen broers en halfbroers rustiger, via afspraken die het wankele evenwicht tussen de verschillende clans in de dynastie moeten bewaren.