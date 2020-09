5.000 leerlingen beginnen schooljaar zonder schoolboeken

In totaal nemen zo'n 5000 leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs deel aan het project. Eén van de scholen die meedoen is ZAVO in Zaventem. "We zorgen ervoor dat alle leerlingen een laptop kunnen huren via de school. Ook de leerkrachten hebben hetzelfde toestel als de leerlingen", vertelt directeur Fabian Willems. "De laptops zijn geen doel op zich, maar een manier onze leerlingen sterker te laten leren."