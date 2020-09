Schooltje in Buggenhout moet dan toch niet sluiten

In een Montessori school is het traject voor iedere kleuter helemaal anders. Alle leeftijden zitten er ook door elkaar. “Het grote verschil is dat we kijken naar de ontwikkeling van een kind. Om een kind op te voeden en onderwijs te bieden moet je het kind leren kennen. In een Montessori school begeleiden we kinderen naar zelfstandigheid. We helpen hen om alle facetten van hun persoonlijkheid te ontwikkelen. In eerste instantie richten we onze schoolomgeving in om kinderen uit te dagen aan het werk te gaan. Elk kind ontwikkelt zich op eigen tempo, met eigen voorkeuren en talenten. Kinderen hebben niet de behoefte om bediend te worden, maar ze moeten het zelf kunnen doen”, zegt Gabriëls. Alle leeftijden zitten door elkaar in de Montessori school. Het is de bedoeling dat leerlingen van elkaar leren. Volgens directeur Nathalie Gabriëls kiezen ouders voor Montessori omdat ze zelf meer betrokken worden. “In België is Montessori nog niet zo bekend, maar in onze methodeschool is er een grote betrokkenheid van ouders. Bij ons zijn ze bijvoorbeeld mee komen klussen in de vakantie. We maken samen onderwijs, het zijn niet de leerkrachten alleen. Opvoeding stopt niet van thuis naar school of omgekeerd.”