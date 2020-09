Slovaakse journaliste over de zaak-Chovanec: "Dit is problematisch voor alle Europese landen"

In Slovakije krijgt de dood van Jozef Chovanec de laatste dagen veel aandacht in de media. Het wordt daar intussen niet gezien als een zaak die alleen de Slovaken zou moeten verontrusten, maar waar alle Europeanen bezorgd over moeten zijn. Want wat met Chovanec is gebeurd, zo klinkt het daar, kan gebeuren met élke reiziger. Onze reporter Jan Balliauw sprak in Bratislava met Zuzanna Kepplová, commentaarschrijfster van een van de grootste Slovaakse kranten. Bekijk hierboven zijn verslag.