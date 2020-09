Stijging zeeniveau door afsmelten ijskappen volgt nachtmerriescenario's IPCC

De cijfers staan in een nieuwe studie van de University of Leeds en het Danmarks Meteorologiske Institut.

Sinds de ijskappen voor het eerst geobserveerd werden met satellieten in de jaren 90, heeft het smeltwater van Antarctica de zeeniveau doen stijgen met 7,2 mm terwiijl Groenland 10,6 mm heeft bijgedragen aan de stijging. Uit de laatste metingen blijkt dat het niveau van de oceanen nu elk jaar met 4 mm stijgt.

"Hoewel we verwacht hadden dat de ijskappen steeds grotere hoeveelheden ijs zouden verliezen door de opwarming van de oceanen en de atmosfeer, is de snelheid waarmee ze aan het afsmelten zijn sneller toegenomen dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen", zei doctor Tom Slater, de belangrijkste auteur van de studie en een klimaatonderzoeker aan het Centre for Polar Observation and Modelling van de University of Leeds.

"Het afsmelten is de klimaatmodellen die we gebruiken als leidraad aan het voorbijsteken, en we lopen het risico onvoorbereid te zijn op de risico's die de stijging van het zeeniveau met zich meebrengt", zo zei hij.