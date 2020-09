Leraar uit Dendermonde opnieuw voor de klas na lange coronacoma: “Ik heb collega’s en leerlingen enorm gemist”

Sven Mettepenningen was één van de allereerste coronapatiënten in ons land. Hij werd ernstig ziek en werd in het UZ Gent opgenomen. Daar verslechterde zijn gezondheid snel en de dag voor de algemene lockdown werd Mettepenningen in een kunstmatige coma gebracht. Die duurde uiteindelijk wekenlang. Al die tijd vocht Mettepenningen voor zijn leven, hij haalde het op het nippertje. Zelf herinnert hij zich niets meer van die dagen en weken. Hij herstelde langzaam en mocht in mei naar huis om daar verder te revalideren. Op weg naar naar Sint-Gillis-Dendermonde verrasten vrienden, familie, leerlingen en collega’s hem toen door langs de kant van de weg te posteren om hem te steunen en aan te moedigen. “Dat is wel speciaal, zelfs op de brug over de E17 stonden collega’s met spandoeken. Dat vergeet ik mijn hele leven niet meer”