Nieuwbouw technische school in Merchtem na 17 jaar wachten eindelijk klaar

Vanaf vandaag kunnen 335 leerlingen opnieuw terecht in de nieuwe werkateliers van de Gemeentelijke Technische School van Merchtem (GTSM). De bouw verliep niet van een leien dakje, want in totaal was het 13 jaar wachten op goedkeuringen en subsidies en heeft de bouw nog eens vier jaar lang geduurd. "In 2003 werd al beslist om te investeren in de school. Pas in 2016 zijn we effectief kunnen beginnen met bouwen. Het gaat om een investering van 3,5 miljoen euro in nieuwe gebouwen, waarvan 60 procent wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid", vertelt schepen van Secundair Onderwijs Steven Elpers (Open VLD).