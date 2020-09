Hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge klaar voor nieuwe schooljaar: "Maar we houden ons hart vast"

Het is 1 september vandaag. Voor vele tienduizenden kinderen betekent dat: terug naar school. De scholen starten in code geel, dat wil zeggen dat er een laag risico is voor besmetting. "Het was spannend afwachten wat de overheid zou beslissen. Maar we zijn heel blij dat we ál onze leerlingen op de school mogen verwelkomen op de eerste schooldag", zegt Christine Dhondt, pedagogisch directeur van Ter Groene Poorte.

De school verwacht een kleine 1.000 leerlingen vandaag. En het ontvangst van al die leerlingen zal anders verlopen dan andere jaren. "Normaal gezien is het zo dat we de leerlingen in groep ontvangen. Eerst de nieuwe leerlingen, in groep. Daarna al de leerlingen die de school al kennen, in groep. Maar nu gaan we de leerlingen onmiddellijk in hun bubbel ontvangen, dat is dus de klasbubbel. Ze komen dus in kleine groepjes, per leerjaar, aan op de school", verduidelijkt DHondt.