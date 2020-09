Twee Vlaamse auteurs op longlist Boekenbon Literatuurprijs

De Boekenbon Literatuurprijs 2020 heette vroeger de AKO-, de ECI- en de Bookspotprijs en is 50.000 euro waard. Zowel fictie- als non-fictieboeken uit Nederland en Vlaanderen komen in aanmerking. De jury koos 15 boeken uit 460 titels die door uitgeverijen zijn ingezonden.

Twee boeken van deze longlist zijn geschreven door Vlaamse auteurs: Charlotte Van den Broeck (°1991) brengt in "Waagstukken" het verhaal van enkele architecten die zelfmoord pleegden en Koen Sels (°1982) schrijft in "Gloria" over het vaderschap. Dit is de volledige longlist: