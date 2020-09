Vandalen bewerken Dilbeekse slagzin op viaduct E19: "Betekenis gaat nu verloren"

Burgemeester Willy Segers (N-VA) begrijpt niet hoe zo iets is kunnen gebeuren: "Het lijkt onmogelijk voor een persoon om op deze manier dat bord te kunnen bekladden. We hebben echt geen idee hoe zit is kunnen gebeuren, waarschijnlijk wel vanaf de bovenkant op het viaduct."

De slagzin "Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn" bestaat al sinds de jaren 70. De borden werden toen her en der opgehangen op verschillende plaatsen in Dilbeek, en ook al verschillende malen beklad: "Het is een gekend fenomeen dat de tegenstanders van onze slogan deze vandaliseren”, zegt Segers.