1 september mét mondmasker: jongeren hebben er weinig problemen mee en dragen vooral sobere maskers

In het Drievuldigheidscollege in Leuven raken de leerlingen snel gewoon aan het dragen van een mondmasker. “In de klas zelf is er weinig verschil met vorig schooljaar. We zitten nog steeds gewoon naast elkaar, maar dan met een mondmasker op”, vindt Anna.

Paul heeft een doosje chirurgische wegwerpmaskers meegekregen. “Die laten wat meer lucht door, dus zo kan ik makkelijker ademen. Maar ik ben toch blij dat we tijdens de speeltijden even wat frisse lucht kunnen halen, zonder mondmasker.”

“Ik moet mijn bril regelmatig afzetten omdat hij aandampt, maar dan zie ik natuurlijk niet zo goed meer. Daarom heb ik gevraagd om vooraan in de klas te mogen zitten”, vertelt Rune. “Ik heb nog geen volledige dag met een mondmasker rondgelopen, dus het is nog even afwachten. Maar voorlopig vind ik het allemaal goed meevallen.”

