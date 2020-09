Vuilniswagen botst op geparkeerde vrachtwagen in Lier, chauffeur wellicht onwel geworden

In Lier gebeurde dinsdagvoormiddag nog een tweede verkeersongeval (zie foto onderaan artikel). Op de Mechelsesteenweg kwam een auto in de gracht terecht nadat die in de zijflank werd aangereden door een andere auto. Twee mensen, die in de auto in de gracht zaten, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet duidelijk.