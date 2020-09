West-Vlaanderen kampioen van de coronaboetes

Er zijn in ons land al meer dan 140.000 dossiers van mensen die zich niet houden aan de coronamaatregelen, in de periode van maart tot en met juni. West-Vlaanderen is koploper. Dat zegt Erwin Dernicourt, de procureur-generaal van Oost- en West-Vlaanderen. “42 procent van het aantal strafzaken had te maken met corona. In Ieper en Veurne betrof het zelfs de helft of meer dan de helft van het aantal strafzaken die in die periode binnenstroomden”, besluit hij.