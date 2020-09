WICO is een mega-samenwerking  school in Noord-Limburg

Het WICO spreekt niet van een fusie maar van een samenwerking tussen 6 scholen in Neerpelt, Overpelt, Lommel en Hamont-Achel. De naam is een samentrekking van Waardenvol, Innovatie, Co-creatie en Open-minded. Op campus Sint-Hubertus wordt de middenschool ondergebracht, daar krijgen dus de leerlingen van de eerste twee jaren les. De andere campussen worden domeinscholen: de indeling wordt niet langer gemaakt op basis van ASO, TSO of BSO, maar de campus brengt alle leeringen binnen één vakdomein samen.