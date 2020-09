1.700 mensen vragen met petitie om 2 schoolgebouwen in Geluwe te bewaren

Maar veel Geluwnaars vragen dat ook de gevel van de oude school bewaard wordt of dat er minstens gekeken wordt in hoeverre dat kan. “In Geluwe is er al weinig erfgoed, daarom is het zo belangrijk om wat we hebben te beschermen”, zegt Luc Gheysens die het initiatief nam voor de petitie. “De leefbaarheid van een gemeente wordt hoofdzakelijk bepaald door het behoud van haar erfgoed. In Geluwe hebben we maar één stuk erfgoed: dat is “de knechtenschole” zoals we zeggen en “’t scolus”. Als je die gevels afsmijt, dan trek je de ziel weg uit de gemeente", besluit Gheysens gepassioneerd.