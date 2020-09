412 overvliegende ooievaars in Zandhoven: "Nieuw Vlaams record"

Volgens Leysen zijn er verschillende redenen voor de hoge aantallen. "Ik denk dat we absoluut mogen spreken van een succesvol broedseizoen voor de ooievaar. Ze houden niet van koude en natte zomers. We zien al een tijdje meer broedgevallen in Nederland en ook her en der in Vlaanderen. De soort zit duidelijk in de lift en dat is mooi."

Wie zelf nog overvliegende ooievaars wil spotten, moet snel zijn. "Gisteren zijn er nog een paar grote groepen gemeld. Maar het vet is toch van de soep. De meeste dieren zijn intussen gepasseerd. De ooievaars trekken naar het warmere weer in het Iberisch schiereiland en West-Afrika. Ze profiteren van de goede rugwind en de thermiek om lange afstanden af te leggen zonder veel energie te verbruiken."