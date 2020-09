5 jaar na IS-aanslagen in Europa: dreiging nu vooral van eenlingen, met salafistische én rechts-extremistische ideologie

De aanslag, begin 2015, was het symbolische startsein voor een reeks bloedige aanslagen in Europa, uitgevoerd door door IS uitgestuurde commando's. Het sluitstuk waren de aanslagen bij ons op de luchthaven van Zaventem en in de metro in Brussel, op 22 maart 2016.



Nadien vonden nog aanslagen plaats, maar die werden niet meer door IS-commando's gepleegd, wel door zogenoemde lone wolves, eenlingen die zich lieten inspireren door het jihadistische gedachtegoed maar zelf nooit in Syrië of Irak waren geweest.

Vandaag, zo'n vijf jaar na die reeks bloedige aanslagen, is de terreurdreiging in ons land veel kleiner, zegt Paul Van Tigchelt, directeur van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD). Het dreigingsniveau staat al enkele jaren op niveau 2. Toch zijn er nog heel wat "elementen die ons zorgen baren", zegt Van Tigchelt in "De ochtend" op Radio 1. "Er is geen reden tot zelfgenoegzaamheid."