Aanpassingen moeten Leuvense assisenzaal coronaproof maken

Dit najaar staan in Leuven zes assisenzaken op het programma, en die moeten coronaproof verlopen. In de zomermaanden werden diverse scenario's uitgewerkt om de zittingszaal coronaproof te maken. Die werd deels omgebouwd, om de coronamaatregelen te kunnen respecteren, maar er zijn nog andere maatregelen genomen. Zo zullen er in de zaal plexischermen staan tussen de juryleden en tussen de rechters, de procureur en de griffier.

De juryleden, de advocaten en de beschuldigde hoeven niet de hele dag een mondmasker te dragen, alle andere mensen in de zaal wel. Ook de loting van de juryleden zal heel anders verlopen. De procedure wordt flink ingekort om zo weinig mogelijk mensen samen te brengen.

En voor de beraadslaging over de schuld of onschuld en de strafmaat wordt een hele gang afgezet. De social distancing kan niet gerespecteerd worden in het lokaal waar de juryleden en de rechters in normale omstandigheden beraadslagen. De oplossing is een gang op de eerste verdieping.