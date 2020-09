Bedrijf uit Wevelgem ontwikkelt luchtsterilisator die virussen doodt

Infralia verkoopt normaal gezien infraroodverwarming. Ze vroegen zich bij het begin van de coronacrisis af of hun technologie ook niet gebruikt kon worden om virussen, zoals het coronavirus, te doden. “Het coronavirus heeft ons geleerd dat infecties overgedragen kunnen worden door te hoesten", zegt bedrijfsleider Bart Surmont. "Dat zijn aerosolen die in de lucht blijven hangen. Vandaar dat we gedacht hebben om verschillende, aparte modules te maken die de lucht aanzuigen. Die luchtdeeltjes worden dan door het apparaat getrokken. In die sterilisator zit uv-licht dat ziektekiemen doodt."

De luchtsterilisator kan op een uur tijd een ruimte van 85 kubieke meter virusvrij maken. Een toestel kost 1.114 euro. Je kan het aan het plafond of aan de muur hangen.