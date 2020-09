BK triatlon voor de jeugd in Brugge afgelast door blauwalgen

Een week voor de wedstrijd kregen ze het slechte nieuws te horen, zegt organisator Mike Bogaert. Na maanden voorbereidingswerk is hij stevig teleurgesteld: “Het is volgens mij de eerste keer dat er op dat stuk van de Damse Vaart blauwalgen zijn. We dachten om dan te kunnen zwemmen in de Langerei, maar het heeft er vorige week heel hard geregend, waardoor de waterkwaliteit wellicht niet goed genoeg is. De resultaten van het onderzoek daarnaar gingen te kort voor de wedstrijd binnen zijn. We wachten dus niet af, de kans was toch groot dat er vervuiling was.”