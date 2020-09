Brief aan mijn Belgische dochter

Een tijdje geleden las ik het tragische verhaal van Sanda Dia, een energieke, slimme en sociale jongen. Net zoals jij Belg. Net zoals jij met ouders die niet in België geboren zijn. Sanda had goeie vrienden en was een goede student aan de universiteit. Hij werd lid van de studentenclub Reuzegom, die voornamelijk bestaat uit studenten van welgestelde families.

Met zijn lidmaatschap wou hij een beter netwerk uitbouwen, eentje dat hem later meer kansen zou bieden tot een succesvol leven. Hij had immers zijn vader, een fabrieksarbeider, beloofd om er alles aan te doen om het ver te schoppen. Sanda ging tot het uiterste om deel uit te maken van Reuzegom. Helaas werd het hem fataal. Zijn lichaam begaf het bij de diep vernederende, sadistische en mensonterende proeven.

Lieve Chloë, ik wil je niets voorliegen. Het is niet omdat er kansen zijn, dat je die ook zal krijgen. Ik zal je aanmoedigen om jouw hart te volgen. Ik zal je meegeven dat je harder zal moeten werken om je kansen om te zetten in een succesvol resultaat. Maar bovenal zal ik je leren dat je goed in je vel voelen en jezelf blijven nooit ten koste mag gaan van het verlangen om ergens bij te horen. Geen enkele persoon of groep heeft het recht jouw waardigheid te ontnemen in ruil voor een toegangsticket tot zogenaamde kansen.