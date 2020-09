Brussel krijgt een tijdelijk winkelcomplex met containers: "Stalingrad Village"

Over enkele dagen begint in Brussel de bouw van een nieuwe metrolijn en een nieuw metrostation in de wijk van het Zuidstation. Daardoor moeten enkele handelszaken tijdelijk verhuizen. Zij krijgen onderdak in een voorlopig winkelcomplex, Stalingrad Village: "Het is de eerste keer dat er voor zulke grote werken zoveel begeleiding voorzien is", zegt An Van Hamme van de MIVB. "Voor de handelaars zijn er kleurrijke containers gezet waarin zijn hun intrek kunnen nemen. Zij zullen hier twee jaar en een half hun zaak kunnen uitbaten, zolang het nodig is voor de werken."