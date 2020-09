Burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw stopt ermee: "Ik heb schitterende jaren achter de rug"

"Tijdens mijn vakantie heb ik de knoop doorgehakt", vertelt burgemeester Luc Deconinck (links op de foto). "Ik ben nu 66, dat is de leeftijd waarop de meesten onder ons al met pensioen zijn. Ik heb als burgemeester schitterende jaren achter de rug. Ik heb de veranderingen die ik voor Sint-Pieters-Leeuw voor ogen had, kunnen verwezenlijken. En schepen Jan Desmeth (rechts op de foto) is een uitstekende opvolger. Ik kan dus met een gerust gemoed mijn ambt overdragen. Ik weet dat Leeuw in goeie handen blijft."