Cateraar stapt naar Raad van State na 150 geannuleerde coronafeesten: "Waarom mag ik niets organiseren?"

Het enige wat Schepens mag doen op dit moment zijn evenementen tot 50 personen. "Ik doe liever trouwfeesten van 200 man, of recepties of bedrijfsevents. Sinds maart tot eind dit jaar heb ik al meer dan 150 trouwfeesten moeten verplaatsen of zelfs afgelasten. Ik ben dus nog altijd niet aan het werk", zegt hij. "En de communicatie vanuit de regering is slecht. Ik krijg totaal geen perspectief. Ik weet niet waar ik sta want wij mogen niks momenteel."